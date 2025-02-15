Eljif Elmas'ın golü, Torino'ya yetmedi
Serie A'nın 25. haftasında Bologna evinde Torino'yu 3-2 mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında Vincenzo Italiano'nun ekibi Bologna evinde Paulo Vanoli'nin yönetimindeki Torino'yu 3-2 mağlup etti.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Dan Ndoye, 70. dakikada penaltıdan yine Dan Ndoye ve 90. dakikada Cristiano Biraghi kendi ağlarına gönderdi.
Torino'nun gollerini ise 37. dakikada Nikola Vlasic ve 65. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcu Eljif Elmas, Torino formasıyla çıktığı ilk maçta 62'de oyuna girdi ve 3 dakika içinde ilk golünü attı.
Bu sonuçla birlikte Bologna 41 puana ulaşırken, Torino 28 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Bologna deplasmanda Parma'ya konuk olurken, Torino evinde Milan'ı ağırlayacak.
Spor Haberleri
- Cengiz Ünder'in yeni adresi Amerika!
- Morata'dan Galatasaray'a kötü haber!
- 41 yaşındaki Dante'nin sözleşmesi uzatıldı
- Eljif Elmas'ın golü, Torino'ya yetmedi
- Brezilya’dan, ABD’ye vergi misillemesi yolda
- Mustafa Avcı: Skordan bağımsız mücadele veriyoruz
- Stephon Castle şampiyonluğu getirdi!
- Brighton'dan Chelsea'ye çelme
- Kaan Ayhan'dan eleştirilere cevap
- Cengiz Ünder'e sürpriz talip!
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP, anket sonuçlarından 'rahatsız oldu'
- TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- Öcalan'dan üç adrese mektup!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Mansur Yavaş'tan Erdoğan'a 'çamur' yanıtı
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi