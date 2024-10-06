Inter, Torino'yu Marcus Thuram ile yıktı!

Yayınlanma: 06.10.2024 - 09:35

Güncelleme: 06.10.2024 - 09:36

İtalya Serie A 7. hafta maçında Inter, sahasında Torino ile karşılaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 3-2 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 25, 35 ve 60. dakikalarda Marcus Thuram kaydetti. Torino'nun gollerini 36. dakikada Duvan Zapata ve 86. dakikada penaltıdan Nikola Vlasic attı.

HAKAN ÇALHANOĞLU 90 DAKİKA OYNADI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu maça 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Inter'de hat-trick yapan Marcus Thuram, bu sezon 8 maçında 7. golünü kaydetti.

Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Inter, puanını 14'e çıkardı ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Torino ise 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter, Roma ile karşılaşacak. Torino ise Cagliari'ye konuk olacak.