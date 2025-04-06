Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi: Serisi 6 maça çıktı!

Torino, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi: Serisi 6 maça çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:45

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Torino, Hellas Verona'yı ağırladı.

Olimpico Grande Torino Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hellas Verona'nın golünü dakika 64'te Amin Sarr kaydetti. Torino'ya beraberliği getiren golü ise dakika 67'de Eljif Elmas attı.

TORİNO 10 KİŞİ KALDI

Torino formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Torino forması giyen Samuele Ricci, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Paolo Vanoli'nin ekibi Torino, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Torino, puanını 40 yaptı. Hellas Verona ise puanını 31'e yükseltti.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Torino, Como deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Genoa'yı konuk edecek.


Etiketler: #Eljif Elmas #torino #Hellas Verona

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