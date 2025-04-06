Fatih Tekke'den Fenerbahçe itirafı: 'Biz bunu beklemiyorduk'

Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:32

Güncelleme: 06.04.2025 - 18:32

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir maç oynadık. 3 maçımız da geldiğimizden beri zor geçti. Kupa maçında bayağı bir yorulduk. Tony'nin iyileşmesi çok güzel, Savic'in yüzde 100 olmamasına rağmen oynama isteği çok güzel."

"Takım savunmasında bazı problemlerimiz var. Orada aşırı tekrara ve çalışmaya ihtiyaç var."

"Böyle maçlar her zaman zor oluyor iki tarafa da. Ama bizim durumumuz için önce normalleşmemiz lazım. Kadro tercihiyle ilgili Cham sakatlığı nedeniyle bizimle birlikte değil."

"BİZ BUNU BEKLEMİYORDUK"

"Benim prensibim şu; antrenmanda iyi oynarsanız maçta iyi oynarsınız. Bazen taktiksel, baskı yapacak isek onu uygun oyuncu tercihleri yapmaya çalıştık."

"Fenerbahçe son 15 maçtır oynamadığı 4'lü formasyonla çıkıyor. Biz bunu beklemiyorduk açıkçası. Tabii buna da çalıştık ama. Ne olursa olsun bugün, Trabzonspor taraftarının görmek istediği inat eden, pes etmeyen bir takım göstermek istiyoruz."