Dev maçta kazanan Fenerbahçe: Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor

Yayınlanma: 06.04.2025 - 18:04

Güncelleme: 06.04.2025 - 21:09

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 4-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, Denis Draguş'un 45+4. dakikada gelen golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İlk yarı 4-2-3-1 oynayan Fenerbahçe, devrede Djiku'nun yerine Talisca'nın girmesiyle 3-4-1-2 formatına döndü.

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

50. dakikada VAR uyarısıyla Fenerbahçe penaltı kazandı. Topun başına gelen Anderson Talisca, 51. dakikada skora eşitliği getirdi.

Milan Skriniar, ceza sahası içindeki karambolde topa etkili vurdu ve 60. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

64. dakikada Saint-Maximin'in penaltı noktası üzerine ortasına Talisca iyi vurdu ve 90'a giden top ağlarla buluştu.

Talisca, 76. dakikada ceza sahası dışından yarım voleyle vurdu ve hat-trick yaparak skoru belirledi. Brezilyalı hücumcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

FENERBAHÇE FARKI 3'E İNDİRDİ

Trabzonspor'a karşı oynadığı son 3 lig maçını kazanan Fenerbahçe, puanını 68'e çıkardı ve Galatasaray ile puan farkını 3'e indirdi.

Fatih Tekke yönetiminde ilk yenilgisini alan Trabzonspor, 36 puanda kaldı.

Fenerbahçe, gelecek hafta Sivasspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Saint-Maximin, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Okay, Arif, Malheiro, Mendy, Lundstram, Mustafa, Zubkov, Draguş, Banza

Karşılaşmadan önemli, anlar | Fenerbahçe 4-1 Trabzonspor

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 6 dakika ilave edildi.

88' SARI KART | Trabzonspor'da Savic sarı kart gördü.

85' Fenerbahçe'de Dzeko oyundan çıkarken Cenk Tosun dahil oldu.

81' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

80' Trabzonspor'da Batista Mendy'nin yerine Anthony Nwakaeme oyuna dahil oldu.

77' Szymanski'nin sağ kanattan açtığı ortada Trabzonspor savunmasından seken top ceza yayının soluna geldi. Talisca'nın bekletmeden sol ayağının üstüyle gelişine çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

77' GOL | Fenerbahçe, Talisca'nın golü ile farkı 3'e çıkardı.

70' Trabzonspor'da Mustafa ve Arif oyundan çıkarken Cihan ile Serdar dahil oldu.

66' Fenerbahçe'de Sain-Maximin ile Tadic oyundan çıkarken Çağlar ile Oğuz Aydın dahil oldu.

65' Trabzonspor'da Lundstram ve Draguş'un yerine Edin Vişça ile Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

64' GOL | Talisca'nın golü ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

60' GOL | Fenerbahçe, Skriniar'ın golü ile öne geçti.

60' SARI KART | Trabzonspor'da Lundstram sarı kart gördü.

51' GOL | Talisca'nın penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

49' PENALTI | VAR odasıyla iletişim halinde olan hakem Mehmet Türkmen, Osayi Samuel'e yapılan faulün ceza sahası içinde yapıldığını tespit etti.

49' Osayi Samuel, rakip ceza sahasının sağ dışında Mustafa Eskihellaç'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, serbest vuruş kullanacak.

46' Fenerbahçe'de Djiku oyundan çıkarken Talisca dahil oldu.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Kaleci Uğurcan'ın degajında sağ kanatta topu kontrol eden Zubkov, bekletmeden Banza'nın önüne topu indirdi. Banza, ceza yayının sağından penaltı noktasının solunda bulunan Draguş'a yerden pasını verdi. Denis Draguş, sağ ayak içiyle şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45' GOL | Draguş, Trabzonspor'u öne geçiren golü kaydetti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 3 dakika ilave edildi.

36' Fenerbahçe'de Szymanski'nin ortası üst direkten oyun alanına döndü.

29' Trabzonspor'da Simon Banza'nın kafa vuruşu direkten döndü.

18' SARI KART | Fenerbahçe'de Amrabat sarı kart gördü.

13' SARI KART | Trabzonspor'da Malheiro sarı kart gördü.

7' SARI KART | Fenerbahçe'de Djiku sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.