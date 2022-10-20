GMG Kastamonuspor, Galatasaray maçının ardından teknik direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırdı

20 Ekim 2022 Perşembe, 23:39

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, teknik direktör Metin Akpunar ile yollarını ayırma kararı aldı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında dün deplasmanda Galatasaray'a 7-0 mağlup olan GMG Kastamonuspor, teknik direktör Akpunar ve ekibi ile yollarını ayırdı.

Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz.



Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/L45utTh9K6 — GMG Kastamonuspor Kulübü (@gmgkastamonusk) October 20, 2022

Kastamonuspor'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Metin Akpunar ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadar gösterdiği çaba ve çalışmalarından dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz. Takımımız, yeni teknik direktörümüz belli olana kadar, antrenör Göktuğ Ertetik himayesinde çalışmalarını sürdürecektir."