Anadolu Efes'in yeni sportif direktörü belli oldu!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini açıkladı.
Anadolu Efes Spor Kulübü, sportif direktörlük görevine İsmail Şenol'un getirildiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Basketbol dünyasında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsmail Şenol, basılı yayıncılıkta editörlük ve yazarlık, görsel yayıncılıkta ise sunuculuk ve üst seviye yöneticilik yaptı. İsmail Şenol ayrıca çeşitli Euroleague ve NBA takımlarının scouting danışmanlığı da yaptı. Sayın Şenol'a ailemize katıldığı için 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz."
Etiketler: #İsmail Şenol #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi
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