Milli basketbolcudan Anadolu Efes'e kötü haber!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, milli basketbolcusu Doğuş Özdemiroğlu'nun sakatlandığını açıkladı.

Milli basketbolcudan Anadolu Efes'e kötü haber!
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AA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 16:29

Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

SHANE LARKIN'DE FORMA GİYEMEYECEK

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.


Etiketler: #anadolu efes #Doğuş Özdemiroğlu #sakatlık

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