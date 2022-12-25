Emiliano Martinez'e ceza yolda! 'Gönderin'

25 Aralık 2022 Pazar, 14:14

Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Emiliano Martinez'in kupa seremonisinde yaşadığı sevinç ortalığı karıştırmıştı. Soyunma odasında ve şampiyonluk otobüsünde Mbappe'ye göndermede bulunan Martinez'e kötü haber geldi.

Unai Emery

CEZA TEHLİKESİ

Aston Villa'nın yeni hocası Unai Emery, Arjantin kalecisinin kutlamalardaki tavrını şu sözlerle eleştirmişti:

"Büyük duygularınız olduğunda, bazen bunu kontrol etmek zor oluyor. Önümüzdeki hafta onunla, bazı kutlamalar hakkında konuşacağım. Ama şimdilik millî takımında olmasına saygı duyuyorum. Ne zaman bizim sorumluluğumuz altına girerse, o zaman konuşabiliriz."

EMERY BİLETİNİ KESTİ

Fichajes'in haberine göre; Aston Villa Menajeri Unai Emery'nin Emiliano Martinez'den şikayetçi olduğunu ve Arjantin'in zaferinde yaptığı kutlamaların ardından, kulübü kaleciyi satmak için ikna etmeye çalıştığını iddia etti.

Lionel Messi, Emiliano Martinez ve Kylian Mbappe

FEDERASYON FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

L'Equipe'in haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Emiliano Martinez'in hareketleri nedeniyle FIFA'ya şikayette bulundu.

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken, 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler gelmişti.

Arjantin'in tecrübeli file bekçisi, takım arkadaşlarının soyunma odasında dans ettiği sırada sessizlik istedi ve "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diye bağırdı. Arjantililer bu sözlerin ardından kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.

Emiliano Martinez son olarak, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutarak sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.



