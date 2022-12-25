Spor yazarları Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi! 'Jorge Jesus'a bu vasat zihniyet hiç yakışmıyor'

25 Aralık 2022 Pazar, 10:49

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. Spor yazarları zorlu mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

HİLMİ TÜRKAY - CUMHURİYET

"Dünya Kupası arası sonrası çok özlediğimiz Süper Lig’e kavuştuk. Beklentilerin çok yüksek olduğu haftanın en önemli maçı konumundaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında futbol tatmin etmedi. Başından sonuna kadar 'atan galip' hissi uyandıran mücadele öyle de tamamlandı. F.Bahçe ligde üst üste 2. yenilgisini aldı. Gerginlik ve kartlar tansiyonu yükseltti. Sarı-Lacivertlilerin alışılan oyunundan eser yoktu. F.Bahçe çok kontrollüydü, rakip kaleye uzak kaldı, oyunu kendi sahasında kabul etti, pas kalitesi düşüktü.

İlk 45 dakika tamamen mücadeleye dayalı bir maç vardı, iki taraf da pozisyon bulmakta zorlandı. Trabzonspor önde iyi baskı yaptı ama atak sonlandırmada başarısızdı. Trezeguet’nin tercihleri kötüydü, Visca ve Bakasetas oyunun içine çok giremedi. F.Bahçe ikinci yarı tempo yükseltir diye düşünürken Crespo’nun 57. dakika gördüğü kırmızı kart Jesus’un tüm planlarını bozdu. 10 kişi kalan Sarı-Lacivertliler, 61’de topu ağlarında gördü. Ardından Jesus’un değişiklikleri sonuç getirmedi. Trabzonspor’un son dakikalarda Umut Bozok’la bulduğu 3 net pozisyonu kaçırdığını da hatırlatayım. Peşine Trezeguet maça son noktayı koydu. Ve daha acısı, Sarı-Lacivertliler uzatmalarla birlikte 100 dakika oynanan maçta Trabzonspor kalesine bir tek isabetli şut çekemedi!

Fenerbahçe Jesus yönetimindeki en kötü görüntüsünü sergiledi. Dünya Kupası arası Sarı-Lacivertlilere ilaç olacak derken takımın geriye gittiğini gözlemledik. Kuşkusuz Jesus ve ekibi bunu iyi analiz edecektir ancak oyuncuların da mental düşüş yaşadığı gerçek."

Jorge Jesus

ŞANSAL BÜYÜKA - MİLLİYET

"Jesus‘un, İrfan Can’ı çıkartıp Emre Mor‘u alması doğru hamleydi. Ama Trabzonspor gibi etkili bir rakip karşısında orta sahayı tek adamla, sadece Arao ile ayakta tutmak mümkün değildi. Nitekim Trabzonspor, Fenerbahçe orta sahasını rüzgar gibi geçti. Öyle ki, Trabzonspor bu yarıda yakaladıklarıyla attığı iki golden çok fazlasını atabilirdi. Trabzonspor hakkı olan bir galibiyeti aldı. F.Bahçe, Trabzonspor maçlarını kazanmak istiyorsa, önce sahada eksik kalmamayı becerecek. Hadi, bundan önceki iki Trabzonspor maçında eksik kalışta hakemlerin büyük günahları vardı. Ancak bu maçta çıkan kırmızı kart, hakem Halil Umut Meler’in günahı değil, Crespo ile Jorge Jesus’un ortak yanlışıydı. Takım böyle oynarsa, hoca böyle yanlış yaparsa; Jesus‘u da yenerler..."

Abdullah Avcı

UĞUR MELEKE - HÜRRİYET

"Daha önce defalarca yazdığım gibi, yerde 10 saniyeden fazla kalan sporcu kenara gönderilip, bir sonraki düdüğe kadar oyun dışında kalma zorunluluğu getirmediğimiz sürece Süper Lig’in bu berbat faul seremonisinden kurtuluşu yok. Neyse ki derbinin ikinci yarısında daha fazla futbol oynandı. Avcı’nın ekibinin Kasım-Aralık hazırlık dönemini iyi geçirdiğini söyleyebiliriz: Kadro derinleşti, dokunulmaz görünenlere alternatifler yaratıldı. Hazırlık döneminde stoperde Gbamin, sol bekte Arif, sol önde Naci ve santrforda Umut’un iyi performansları rekabeti artırdı. Hayatta alternatifin kadar iyisin. Dün Gomez daha ciddi, Trezeguet daha diri, Abdülkadir daha realist, Bartra-Hugo çok daha konsantrelerdi kesinlikle."

SERDAR ALİ ÇELİKLER - HABERTÜRK

"Bir kere Jorge Jesus'a bu vasat zihniyet hiç yakışmıyor. Beşiktaş deplasmanında da Rennes deplasmanında da Başakşehir'e karşı da nihayet Trabzon deplasmanına da 'atmaya' değil, 'tutmaya' çıktı. F.Bahçe Konya da dahil baş ve başaltı seviyesi takımların hiç birine karşı hakim oynamadı. Hiç bir maçta o diğer maçlarda gördüğümüz baskılı, akışkan futbolunu oynatamadı. Deplasmanlarda kendisi de sindi, oyuncuları da... O nedenle JJ'ye olan sevgi ve güven anlamsız ve nedensiz bir 'rahat yeneriz' havası oluşturuyor ancak F.Bahçe'nin 'rahat yendiği' bir tane üst seviye maç yok. Bunu bir tespit edelim. Şimdi bizi 22 maçlık yeni bir lig bekliyor. Beşiktaş da Antep'i yenerse Başakşehir de dahil 5'li bir şampiyonluk yarışı başlayacak. Fenerbahçe şampiyon olmak istiyorsa kadro kalitesini artırmalı - JJ artık 'geliyorum' diyen kırmızıları görmeli ve artık bir başka alternatif oyun da bulunmalı."