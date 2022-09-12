Fenerbahçe'nin rakibi Rennes, Ligue 1'de 3 puanı 5 golle aldı

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2022 Pazartesi, 09:43
<p>Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi.</p>

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Rennes, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) karşılaştığı Auxerre'i 5-0 yendi.

<p>Ligue 1'deki 7. hafta mücadelesinde, puan tablosunun ortalarındaki ekipler Rennes ile Auxerre karşı karşıya geldi.</p>

Ligue 1'deki 7. hafta mücadelesinde, puan tablosunun ortalarındaki ekipler Rennes ile Auxerre karşı karşıya geldi.

<p>Ev sahibi Rennes, Sulemana'nın 3, Gouiri'nin 60, Terrier'in 68, Tait'ın 78 ve Abline'in 85. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.</p>

Ev sahibi Rennes, Sulemana'nın 3, Gouiri'nin 60, Terrier'in 68, Tait'ın 78 ve Abline'in 85. dakikada attığı gollerle maçı kazandı.

<p>Rennes puanını 11'e yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı.</p>

Rennes puanını 11'e yükseltirken, Auxerre 7 puanda kaldı.

<p>Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e konuk olacak.</p>

Fenerbahçe, 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Rennes'e konuk olacak.

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