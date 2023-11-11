Emin Bayram attı, Westerlo puanı kaptı!

Yayınlanma: 11.11.2023 - 09:39

Güncelleme: 11.11.2023 - 09:39

Belçika Ligi'nde Westerlo ile Sint-Truiden karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona erdi.

Sint-Truiden, 5. dakikada Eric Junior Bocat ile öne geçti. Westerlo, 15. dakikada Emin Bayram ile eşitliği yakaladı. Westerlo, 33'te ise Nicolas Madsen ile öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Westerlo üstünlüğü ile tamamlandı.

EMİN BAYRAM İLE SİNAN BOLAT FORMA GİYDİ

Sint-Truiden'de Aboubakary Koita 77'de penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaptı. Koita, 88'de ise bu kez takımını 3-2 öne geçirdi. Westerlo'da 90'da sahneye çıkan Matija Frigan karşılaşmanın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Westerlo'da Emin Bayram ve Sinan Bolat, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Westerlo 11, St Truiden 18 puana yükseldi.

Westerlo, gelecek hafta Charleroi deplasmanına gidecek. Sint-Truiden, sahasında Antwerp'i ağırlayacak.