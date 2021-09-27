Emir Aşarı Almanya’da ikinci
Türk pilot Emir Aşarı ve takım arkadaşları eşit şartlarda hazırlanmış 14 aracın içinde 2’inci sırayı alırken 12 ekibini geride bırakmayı başardı.
Nurburgring Dayanıklılık Şampiyonası NSL’de mücadele eden başarılı pilot pilot Emir Aşarı, aralıksız 4 saat süren şampiyonanın 9’uncu ayağında takım arkadaşları İsralli Moran Gott ve Britanyalı Brett Lidsey ile 2’inci sırayı aldı. BMW 330 aracıyla Tezmaksan sporsonsorluğunda NSL’in VT2 kategorisinde mücadele eden Emir Aşarı ve takım arkadaşları eşit şartlarda hazırlanmış 14 aracın içinde 2’inci sırayı alırken 12 ekibini geride bırakmayı başardı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Ali Babacan'dan 'ilk istifa' açıklaması
- Süleyman Soylu’nun telefonlarını dinleyen cemaat
- HDP ittifak kararını açıkladı
- Kitabı için 1 milyona yakın para harcanmıştı
- Cumhuriyet, TEM ifadelerine ulaştı!
- Girit Adası'nda şiddetli deprem!
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Murat Ongun paylaştı: Geliyor
- Biden neyi ifade etti bilemem
- Öğretmen maaş farkı dokuz kata çıkıyor