Emir Aşarı Almanya’da ikinci

Türk pilot Emir Aşarı ve takım arkadaşları eşit şartlarda hazırlanmış 14 aracın içinde 2’inci sırayı alırken 12 ekibini geride bırakmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2021 Pazartesi, 16:04
Emir Aşarı Almanya’da ikinci
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Nurburgring Dayanıklılık Şampiyonası NSL’de mücadele eden başarılı pilot pilot Emir Aşarı, aralıksız 4 saat süren şampiyonanın 9’uncu ayağında takım arkadaşları İsralli Moran Gott ve Britanyalı Brett Lidsey ile 2’inci sırayı aldı. BMW 330 aracıyla Tezmaksan sporsonsorluğunda NSL’in VT2 kategorisinde mücadele eden Emir Aşarı ve takım arkadaşları eşit şartlarda hazırlanmış 14 aracın içinde 2’inci sırayı alırken 12 ekibini geride bırakmayı başardı.

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