Emir Aşarı yeni sezonda Max Kruse’nin takımıyla piste çıkacak

Dört yıldan bu yana Nürburgring Dayanaklılık Şampiyonası’nda mücadele eden ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Emir Aşarı, 2022 sezonunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruze’nin takımı Max Kruze Racing’de yarışacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 18:04
Emir Aşarı yeni sezonda Max Kruse’nin takımıyla piste çıkacak
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Motosporlarının saygın ve heyecan dolu serilerinden Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı bu yıl da şampiyonada Tezmaksan’ın sponsorluğunda mücadele edecek. Emir Aşarı bu yıl Max Kruze Racing tarafından hazırlanan bir VW Golf TCR’nin direksiyonunu geçecek. Ve ilk yarışta takım arkadaşı da Dünya Turing Otomobil Kupası’nın 49 yaşındaki deneyimli ve ünlü pilotu Hollandalı Tom Coranel olacak.

Emir Aşarı sezon öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında hedefinin seride bu yıl daha fazla deneyim kazanıp 2023’de bir üst seriye geçmek olduğunu söyledi ve sponsoru Tezmaksan’e teşekkür etti.



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