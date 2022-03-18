Emir Aşarı yeni sezonda Max Kruse’nin takımıyla piste çıkacak
Dört yıldan bu yana Nürburgring Dayanaklılık Şampiyonası’nda mücadele eden ve Türkiye’yi başarıyla temsil eden Emir Aşarı, 2022 sezonunda bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Alman futbolcu Max Kruze’nin takımı Max Kruze Racing’de yarışacak.
Motosporlarının saygın ve heyecan dolu serilerinden Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı bu yıl da şampiyonada Tezmaksan’ın sponsorluğunda mücadele edecek. Emir Aşarı bu yıl Max Kruze Racing tarafından hazırlanan bir VW Golf TCR’nin direksiyonunu geçecek. Ve ilk yarışta takım arkadaşı da Dünya Turing Otomobil Kupası’nın 49 yaşındaki deneyimli ve ünlü pilotu Hollandalı Tom Coranel olacak.
Emir Aşarı sezon öncesi düzenlenen tanıtım toplantısında hedefinin seride bu yıl daha fazla deneyim kazanıp 2023’de bir üst seriye geçmek olduğunu söyledi ve sponsoru Tezmaksan’e teşekkür etti.
İlgili Haberler
- Rizespor-Trabzonspor maçına kar engeli! Maç ertelenecek mi?
- Konyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi Abdülkerim Bardakçı şoku
- Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Balotelli'ye milli takım şoku!
- Meral Akşener 5 esnafa gitti, 5 ah işitti
- 2022 Formula 1 heyecanı Bahreyn'de başlıyor
- Vali duyurdu: Turuncu alarm verildi
- İstanbul'da korkutan görüntü: Yaklaşık 200 metre...
- Çaykur Didi Stadyumu kardan temizleniyor
- Kan donduran cinayet: Önce vurdu, sonra gömdü
- Anderson Talisca'da flaş gelişme!
- A Millilerin aday kadrosu açıklandı! 3 yeni isim
- Kovid-19’dan daha tehlikeli olabilir