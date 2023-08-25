Emir Ortakaya, Kocaelispor'a transfer oldu!
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya, 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a kiralandı.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Emir Ortakaya, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Emir Ortakaya'nın yeni sezonda Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyeceği belirtilerek, "Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz." denildi.
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