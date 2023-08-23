Emir Ortakaya'ya transfer izni!

Yayınlanma: 23.08.2023 - 08:13

Güncelleme: 23.08.2023 - 08:13

Fenerbahçe, genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı kiralık olarak göndermeyi planlıyor.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcu için kiralama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından genç oyuncuya, transfer görüşmesi yapması için izin verildi.

Emir Ortakaya'nın adı daha önce de kiralandığı Göztepe ve Ümraniyespor ile anılıyor.

Emir Ortakaya Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.