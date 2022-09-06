Emirhan İlkhan, İtalya'da tarihe geçti!
Beşiktaş formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve İtalya Serie A ekibi Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, tarihe geçti.
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan ayrılan ve İtalya Serie A'da Torino'ya transfer olan Emirhan İlkhan, İtalyan ekibinin tarihine geçti.
TORINO TARİHİNİN EN GENCİ EMİRHAN
18 yaşındaki futbolcu, takımı Torino'nun Lecce'yi 1-0 yendiği maça ilk 11'de başladı. Bu maçta 64 dakika forma giyen futbolcu, 18 yaş 96 gün ile Torino tarihinin Serie A'da oynayan en genç futbolcusu oldu.
Öte yandan bu maçta 42 kez topla buluşan Emirhan İlkhan 1 kez top kaptı. Pas oranında yüzde 81 başarı yakalayan futbolcu, bilindiği üzere Beşiktaş'tan 4.5 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.
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