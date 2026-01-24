Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou transferinde girişimlerini sürdürüyor. Ancak iki kulüp arasında bonservis bedeli konusunda önemli bir fark bulunuyor. Peki, Emmanuel Agbadou kimdir? Emmanuel Agbadou kaç yaşında, nereli? Emmanuel Agbadou Beşiktaş'a ne zaman gelecek?

EMMANUEL AGBADOU KİMDİR?

Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou 17 Haziran 1997 tarihinde dünyaya geldi. Stoper mevkisinde görev yapan Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur.

EMMANUEL AGBADOU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Agbadou, profesyonel futbol kariyerine Temmuz 2019'da Tunus temsilcisi US Monastir ile sözleşme imzalayarak başladı. İlk resmî maçına 25 Eylül 2019 tarihinde, Stade Tunisien karşısında oynanan ve 1-0 kazanılan karşılaşmada çıktı. Bu dönemde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti.

Başarılı performansının ardından 1 Eylül 2020 tarihinde Belçika'nın Eupen takımına transfer oldu. Eupen formasıyla ilk maçına 30 Ekim 2020'de Genk karşısında çıktı. Takım maçtan 4-0 mağlup ayrılsa da Agbadou, Belçika Ligi'ndeki fiziksel futbol temposuna kısa sürede uyum sağladı.

Agbadou, 16 Haziran 2022 tarihinde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Reims ile beş yıllık sözleşme imzaladı. Buradaki istikrarlı performansı sonrası kulüp, 20 Eylül 2024'te oyuncunun sözleşmesini Haziran 2028'e kadar uzattı. Reims döneminde savunmanın önemli isimlerinden biri hâline geldi.

Premier League macerası ise 9 Ocak 2025'te başladı. Agbadou, Wolverhampton Wanderers ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer bedelinin yaklaşık 16,6 milyon sterlin olduğu açıklandı.