Emmanuel Emenike'den dikkat çeken Aziz Yıldırım paylaşımı: 'Fenerbahçe'nin babası...'

Yayınlanma: 16.05.2024 - 12:37

Güncelleme: 16.05.2024 - 12:37

Fenerbahçe'nin Nijeryalı eski oyuncusu Emmanuel Emenike, instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Aziz Yıldırım ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Emenike, daha sonra "Fenerbahçe'nin babası büyük başkan" mesajını paylaştı.

Galatasaray forması giyen bir kedi de paylaşan Emenike, "Aslanlar kedi oldu meeoooowww" yazısını yazdı.

Emenike'nin paylaşımları şu şekilde:



