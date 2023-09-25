Emmanuel Petit'ten transfer itirafı: 'Parasını Tottenham’ın ödediği taksiyle Arsenal’e gittim'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:43

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:43

Emmanuel Petit yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Arsenal’in efsane oyuncularından Emmanuel Petit Arsenal’e transfer olmadan önce ezeli rakip Tottenham’a katılmaya çok yaklaştığını ancak gizlice Arsene Wenger’in takımına katıldığını açıkladı.

GOAL'ün haberine göre, Monaco ile Ligue 1’de şampiyonluk elde ettikten sonra yeni bir meydan okuma arayan ve Premier Lig’e transfer olma kararı alan Petit, Arsene Wenger’in evine giderken taksi parasını bile Tottenham’ın ödediğini açıkladı.

Petit ilk olarak White Hart Lane'de Tottenham ile görüştüğünü ve kendisine aceleyle bir sözleşme teklif ettiklerini belirtirken, Arsenal’e transfer hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Kulübe düşünmek için birkaç güne ihtiyacım olduğunu söyledim. Sonrasında bir taksi çağırdılar ancak çağırdıkları taksinin beni Arsenal’e götüreceğini bilmiyorlardı.

Taksiye bindiğimde şoför bana nereye gitmek istediğimi sordu. Birkaç kişiyle birlikteydim ve Arsene Wenger'in evine gidiyorduk. Arsenal başkan yardımcısı David Dein de oradaydı. Her şeyin gizli kalmasını istedikleri için orada buluşmamızı ayarladılar. A

Arsenal'in teklifi Spurs'ünkinden çok daha iyiydi ve Arsene için tekrar oynamayı çok istiyordum çünkü Monaco'daki ilk antrenörümdü ve bana A takımda bir fırsat vermişti. Bana güveniyordu. Arsene benimle farklı bir seviyede, bir insan olarak konuştu...

Arsene'e gideceğimden hiç şüphem yoktu ve Bay Dein de çok nazikti. Arzularını hissedebiliyordum ve birlikte oynayacağım oyuncularla birlikte masaya koydukları proje beni heyecanlandırdı. Üç saat sonra Arsenal’e imza atmaya hazırdım."