Arsenal, Martin Odegaard'ın sözleşmesini uzattı
Arsenal, Matin Odegaard'ın sözleşmenini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 24 yaşındaki orta saha futbolcusu Norveçli Martin Odegaard ile sözleşmesini 30 Haziran 2028'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanımız Martin Odegaard, kulübüyle uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı" bilgisi verildi.
Odegaard ise yaptığı açıklamada, "Kendimi evimde hissettiğim yerdeyim" ifadesini kullandı.
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