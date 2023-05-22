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Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Juventus, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında deplasmanda Empoli ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:18
Empoli - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, deplasmanda Paolo Zanetti'nin takımı Empoli ile karşılaşacak.

EMPOLI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

EMPOLI - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Giovanni Ayroldi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Juventus ligde oynadığı son maçta evinde ağırladığı Cremonese'yi 2-0 mağlup etmişti.

Empoli ise Sampdoria deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.


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