2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Serie A'da Milan Sampdoria'yı bozguna uğrattı

Milan, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında kendi evinde ağırladığı Sampdoria'yı 5-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 09:27
Serie A'da Milan Sampdoria'yı bozguna uğrattı
Abone Ol google-news

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Milan, sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda eden Milan, karşılaşmayı 5-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Milan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Rafael Leao, 23, 29'da penaltı ve 68'de Olivier Giroud ve 63. dakikada Brahim Diaz attı. Sampdoria'nın tek golü 20. dakikada Fabio Quagliarella'dan geldi.

EMİRHAN FORMA GİYDİ

Sampdoria'da Emirhan İlkhan, 82'de oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Milan ligde 64 puana yükseldi. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Sampdoria, 18 puanda kaldı.

Milan, ligin bir sonraki haftasında Juventus deplasmanına gidecek. Sampdoria sahasında Sassuolo ile karşı karşıya gelecek.


milan sampdoria serie a

İlgili Haberler

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya Serie A kancası

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya Serie A kancası
Serie A'da Inter'den 5 maçlık galibiyet serisi!

Serie A'da Inter'den 5 maçlık galibiyet serisi!
Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya Serie A kancası

Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro'ya Serie A kancası

En Çok Okunan Haberler