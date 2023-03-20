Emrah Karakovan kimdir, kaç yaşında? Emrah Karakovan hangi takımlarda kaleci antrenörlüğü yaptı?
A Milli Takım’da yeni kaleci antrenörü Emrah Karakovan oldu. Peki, Emrah Karakovan kimdir, kaç yaşında? Emrah Karakovan hangi takımlarda kaleci antrenörlüğü yaptı?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takımı’nın kaleci antrenörü Michael Rechner’in, Bayern Münih kulübünde başladığı yeni görevi nedeniyle teşekkür mesajı yayımladı. A Milli Takımın kaleci antrenörlüğü görevini üstlenen Michael Rechner’in yerine Emrah Karakovan’ın getirildiği açıklandı. Emrah Karakovan'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
EMRAH KARAKOVAN KİMDİR?
Emrah Karakovan, 29 Şubat 1984'te İstanbul'da doğdu. Şenol Güneş'in teknik ekibinde yer alan Emrah Karakovan, kaleci antrenörlüğü kariyerine ilk olarak 2002'de, Galatasaray'ın altyapı kulübünde başladı. Ardından 2014'te Türkiye U-19 kaleci antrenörlüğüne geçti. 2016'da Türkiye U-21 kaleci antrenörlüğü görevinde bulunan Emrah Karakovan, 2019 yılında A Milli takım kaleci antrenörlüğü görevine geldi. Hala Türkiye Milli takımında kaleci antrenörlüğünü yapmaktadır.
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