Emre Mor kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Mor hangi takımlarda futbol oynadı?
Fenerbahçe'de forma giyen Emre Mor'un hangi mevkide oynadığı, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi takımlarda forma giydiği merak konusu oldu. Peki, Emre Mor kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Mor hangi takımlarda futbol oynadı?
Oynadığı futbolla sürekli gündeme gelen Emre Mor hakkında futbolseverler araştırmalar yapıyor. Emre Mor'un hangi mevkiide, hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Emre Mor kaç yaşında, nereli, Emre Mor'un boyu kaç? İşte Emre Mor'un hayatına dair detaylar...
EMRE MOR KİMDİR?
Emre Mor, 24 Temmuz 1997 tarihinde Danimarka'nın Bronshoj şehrinde dünyaya geldi. Babası Uşaklı Türk ve annesi Arnavuttur.
Mor, futbola 4 yaşında Brønshøj Boldklub'te başladı ve daha sonra U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 yılında Fransa takımlarından Saint-Étienne tarafından denenen futbolcu, Ocak 2015'te FC Nordsjælland'a transfer oldu.
28 Kasım 2015'te Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan futbolcu, 84. dakikada oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu. 28 Şubat 2015'te Viborg FF ile oynanan maçta kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonunda 13 maça çıkan futbolcu, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapatırken, cezalı olduğu ve millî takıma çağrıldığı zamanlar dışında bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.
7 Haziran 2016 tarihinde 9.75 milyon € bonservis bedeliyle Borussia Dortmund kulübüne transfer oldu. Borussia Dortmund takımındaki ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Darmstadt kulübüne karşı attı.
29 Ağustos 2017'de Emre Mor, İspanyol kulübü Celta Vigo ile anlaştı.
2019 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la 1 seneliğine kiralık olarak anlaşmaya vardı.
Emre Mor devre arası transfer sezonunun son gününde, 31 Ocak 2020 tarihinde Super League (Yunanistan) takımlarından Olimpiakos ile yarım sezon için sözleşme imzalayarak bu takıma kiralandı.
1 sezonu kiralık geçirdikten sonra Celta Vigo'ya geri döndü. 2020-21 sezonundaki ilk lig maçına 12 Eylül'de çıktı. Celta Vigo'da yeniden ilk 11 oyuncusu oldu.
26 Ağustos 2021'de sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'e kiralandı.
29 Haziran 2022 tarihinde Fenerbahçe'ye transfer oldu.
EMRE MOR HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
Altyapı Kariyeri;
2001-2006 Bronshoj Boldklub
2006-2015 Lyngby
2015 Nordsjaelland
Profesyonel Kariyeri;
2015-2016 Nordsjælland
2016-2017 Borussia Dortmund
2017-2022 Celta Vigo
2019-2020 Galatasaray (kiralık)
2020 Olympiakos (kiralık)
2021-2022 Fatih Karagümrük (kiralık)
2022- Fenerbahçe
EMRE MOR MİLLİ TAKIM KARİYERİ
2013-2014 Danimarka U-17
2014-2015 Danimarka U-18
2015 Danimarka U-19
2016 Türkiye U-21
2016- Türkiye
EMRE MOR ÖDÜLLERİ
- UEFA Euro 2016 Genç Yetenekler 11'i
- Türkiye millî futbol takımı formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonasında forma giyen en genç futbolcudur.
- Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde forma giyen en genç 7. oyuncu.
- Avrupa Futbol Şampiyonasın tarihinde asist yapan en genç 3.futbolcudur.
- Euro 2016 da ilk tur altın 11'i
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