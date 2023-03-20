Mehmet Can Aydın kimdir, kaç yaşında? Mehmet Can Aydın hangi takımlarda oynadı?
Genç futbolcu Mehmet Can Aydın gündem oldu. Peki, Mehmet Can Aydın kimdir, kaç yaşında? Mehmet Can Aydın hangi takımlarda oynadı?
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04 forması giyen genç futbolcu Mehmet Can Aydın, Türk Milli Takımı'nı seçti. Futbolseverler, Mehmet Can Aydın'ın yaşamını ve kariyerini merak ediyor. Genç futbolcunun oynadığı takımlar araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?
Mehmet Can Aydın, 9 Şubat 2002'de Almanya'nın Würselen şehrinde doğdu. Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu, sağ bek mevkiinde oynamaktadır ve Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giymektedir.
MEHMET CAN AYDIN'IN KARİYERİ
Altyapı kariyeri
2009-2010 - VfL Übach-Boscheln
2010 - Alemannia Aachen
2010-2014 - Borussia Mönchengladbach
2014-2021 - Schalke 04
Profesyonel kariyeri
2021-2022 - Schalke 04 II
2021 - Schalke 04
Millî takım kariyeri
2017 - Almanya U-15
2017-2018 - Almanya U-16
2018-2019 - Almanya U-17
2020 - Almanya U-19
2021 - Almanya U-20
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