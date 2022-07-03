Emre Belözoğlu, 3 Temmuz'u unutmadı
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, 3 Temmuz 2011'deki Şike Davası'yla ilgili bir paylaşım yaptı.
3 Temmuz 2011’de Fenerbahçe’ye düzenlenen Şike Operasyonu zamanında sarı lacivertli takımın formasını giyen Emre Belözoğlu’ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu olan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3 Temmuz’un yıl dönümünü es geçmedi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Emre Belözoğlu, dönemin başkanı Aziz Yıldırım’ı Metris Cezaevi’nde ziyaret ettikleri bir fotoğrafı koydu.
Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Mehmet Topuz’la birlikte, 2011’de Metris Cezaevi’nde tutuklu bulunan Aziz Yıldırım’ı ziyaret eden Emre Belözoğlu’nun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
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