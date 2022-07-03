Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı: 'Tartışmaya kapalı'
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 3 Temmuz nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, AKP'li Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi ve 10. Yıl Dönümü Mesajı"nı paylaştı.
Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011'in yıl dönemi sebebiyle sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan ilk paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Bugün
3 Temmuz 2022.
Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011!
Biz konuştuk,
Susmadık,
Geri adım atmadık,
Onların en güçlü zamanında,
Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık!
"Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" derken biz,
Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik!
"Deliller var" diyenlere "En Büyük Delillimiz Alın Terimiz" dedik,
Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık!
Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik!
Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!
Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,
Biz susuyoruz!
Kim suçlu biliyoruz!
Suçlular hesap verecek, bekliyoruz!
3 Temmuz'un 11.yıldönümünde,
Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı,
Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!
#3TemmuzTartışmayaKAPALI"
?? 3 Temmuz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
L?? Fetullahçı Terör Örgütü
L??Destekçilerinin sonu
L??Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh
BİR PAYLAŞIM DAHA
Öte yandan Fenerbahçe'den, Trabzonspor'un 3 Temmuz için yaptığı açıklama sonrası bir mesaj daha geldi. Sarı-lacivertliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a hitaben yazdığı "Fenerbahçe Adalet Mücadelesi ve 10. Yıl Dönümü Mesajı"nı paylaştı.
Fenerbahçe'den 3 Temmuz'la ilgili ayrıca, "Sanrı: Gerçeklikle uyuşmayan, yanlış olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen sürdürülen, değişmeyen yanlış inançlardır" ifadeleri kullanılan bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertliler, son olarak 2010-2011 sezonunun kupasını paylaştı ve, "Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında" sözlerini kullandı.
Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında ??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
Tatlı rüyalar. ?? pic.twitter.com/9s1rM2HNOn
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