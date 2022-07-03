Fenerbahçe, armasını 5 yıldız olarak yeniledi
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, resmi twitter hesabındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı amblemle güncelledi.
Fenerbahçe'den, uzun süredir gündemde yer alan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter hesabındaki profili 5 yıldızlı amblem ile güncelledi.
Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
#YeniProfilResmi pic.twitter.com/RoXji3rEDn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022
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