Fenerbahçe, armasını 5 yıldız olarak yeniledi

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, resmi twitter hesabındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı amblemle güncelledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2022 Pazar, 09:02
Fenerbahçe, armasını 5 yıldız olarak yeniledi
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Fenerbahçe'den, uzun süredir gündemde yer alan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter hesabındaki profili 5 yıldızlı amblem ile güncelledi.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:


süper lig fenerbahçe Ali Koç
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