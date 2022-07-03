Fenerbahçe, armasını 5 yıldız olarak yeniledi

03 Temmuz 2022 Pazar, 09:02

Fenerbahçe'den, uzun süredir gündemde yer alan 28 şampiyonluk ve 5 yıldız ile ilgili flaş bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter hesabındaki profili 5 yıldızlı amblem ile güncelledi.

Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım şu şekilde: