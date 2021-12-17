Emre Belözoğlu, kariyerinde rekora gidiyor
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının Galatasaray maçından galip ayrılması halinde Coşkun Özarı'ya ait rekoru egale edecek.
Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ayağa kaldıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerinde rekora gidiyor.
Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çok yakın. Coşkun Özarı, 15 galibiyete 21 maçta ulaşmayı başarırken 14 galibiyetteki Emre Belözoğlu, bu haftaki Galatasaray maçıyla bu rekora ortak olabilir.
Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.
41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 28 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.
Video Haberler
- 'Kaçmaktan başka şansımız yok'
- Yağışlar sonrası barajlardaki doluluk oranı ne?
- 'Sokaktayım, açım, uykusuzum, pisim'
- '5 bin liradan 12 bin liraya yükselecek'
- Kameralara yansıdı: İşinden evine dönerken tacize uğradı
- 400 ton domatesi tarlada kalan çiftçi isyan etti
- Metro istasyonunda inanılmaz kurtuluş
- Hong Kong'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde yangın
- Canlı yayında 'asgari ücret' gerginliği
- 'Görüşmeden erken seçim çıktı'
En Çok Okunan Haberler
- Zamanlamaya dikkat çekti: 'Akıl dışı strateji'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Asgari ücret toplantısı sonrası açıklama
- Erdoğan asgari ücreti eksik açıkladı
- Asgari ücret belli oldu
- 'Nerede duracağı belli değil'
- Asgari ücrette AGİ ayrıntısı
- Yeni asgari ücretin detayları da belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- ‘Okul öncesi din eğitimi’ kararı yargıya taşındı