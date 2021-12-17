17 Aralık 2021 Cuma, 09:37

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i ayağa kaldıran teknik direktör Emre Belözoğlu, kariyerinde rekora gidiyor.

Yayıncı kuruluşta yer alan habere göre; teknik direktörlük serüveninde görev yaptığı 18 maçın 14'ünü kazanan Emre Belözoğlu, 15 galibiyete en az maçta ulaşan teknik direktör olan Coşkun Özarı'nın rekorunu egale etmeye çok yakın. Coşkun Özarı, 15 galibiyete 21 maçta ulaşmayı başarırken 14 galibiyetteki Emre Belözoğlu, bu haftaki Galatasaray maçıyla bu rekora ortak olabilir.

Medipol Başakşehir'den önce Fenerbahçe'de 10 hafta görev yapan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerde 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş ve 1 maçtan da puansız ayrılmıştı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, turuncu-lacivertlilerde ise 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 28 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.