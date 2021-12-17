2021'in en iyi futbolcuları açıklandı

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 09:21
<p>Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi. Raporda Ballon d'Or ödülünden bambaşka bir sırlama yer alırken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.</p><p>1. David Alaba-Real Madrid</p>

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi. Raporda Ballon d'Or ödülünden bambaşka bir sırlama yer alırken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.

1. David Alaba-Real Madrid

<p>2. Ruben Dias-Manchester City</p>

2. Ruben Dias-Manchester City

<p>3. Milan Skriniar-Inter</p>

3. Milan Skriniar-Inter

<p>4. Carlos Casemiro-Real Madrid</p>

4. Carlos Casemiro-Real Madrid

<p>5. Joshua Kimmich-Bayern Münih</p>

5. Joshua Kimmich-Bayern Münih

<p>PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe listenin 15. sırasında yer aldı.</p>

PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe listenin 15. sırasında yer aldı.

<p>Ballon d'Or finalisti Robert Lewandowski, 17. sırada kendine yer buldu.</p>

Ballon d'Or finalisti Robert Lewandowski, 17. sırada kendine yer buldu.

<p>Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ise 24. sırada yer alabildi.</p>

Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ise 24. sırada yer alabildi.

<p><strong>YILIN EN İYİ KALECİLERİ</strong></p><p>1. Thibaut Courtois- Real Madrid</p>

YILIN EN İYİ KALECİLERİ

1. Thibaut Courtois- Real Madrid

<p>2. Jan Oblak -Atletico Madrid</p>

2. Jan Oblak -Atletico Madrid

<p>3. Manuel Neuer - Bayern Münih</p>

3. Manuel Neuer - Bayern Münih

<p>4. Ederson Moraes -Manchester City</p>

4. Ederson Moraes -Manchester City

<p>13. Fernando Muslera - Galatasaray</p>

13. Fernando Muslera - Galatasaray

<p>28. Uğurcan Çakır -Trabzonspor</p>

28. Uğurcan Çakır -Trabzonspor


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