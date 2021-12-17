2021'in en iyi futbolcuları açıklandı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını belirledi. Raporda Ballon d'Or ödülünden bambaşka bir sırlama yer alırken Süper Lig'den iki isim de en iyi oyuncular arasında kendilerine yer buldu.

1. David Alaba-Real Madrid