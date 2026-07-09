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Emre Belözoğlu'ndan flaş Cihan Aydın iddiası: 'Bilerek yaptı'

Emre Belözoğlu'ndan flaş Cihan Aydın iddiası: 'Bilerek yaptı'

9.07.2026 13:28:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Emre Belözoğlu'ndan flaş Cihan Aydın iddiası: 'Bilerek yaptı'

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir yayında hakem Cihan Aydın hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, KAFA Sports YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Belözoğlu'nun hakem Cihan Aydın ile ilgili iddiası gündem oldu. 

Emre Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hakemler bizi, Kasımpaşa'yı düşürmek için her şeyi yaptılar son 4 hafta. Bunu samimice söylüyorum. Düşsün diye her şeyi yaptı Cihan Aydın. Vallahi yaptı, bilerek yaptı. Buna eminim. 

Öleceğiz, gideceğiz Allah'a hesap verelim beraber. Kendilerince bir hesabı var herkesin, bilmiyorum. Emre'yle var, kulübü yönetenle var, geçmişte oyuncuyla var. Hakemler kendi içinde bir değil ki. 4. hakem geliyor, 1. hakeme sallıyor."

İlgili Konular: #kasımpaşa #emre belözoğlu #Cihan Aydın

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