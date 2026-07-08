Fatih Terim'den Galatasaray paylaşımı

Fatih Terim'den Galatasaray için paylaşım geldi.

Galatasaray, tarihte bugün paylaşımı ile Terim'in futbolculuğu döneminde kulübe ilk imza attığı gün için bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, paylaşımında, "Kulübümüze futbolcu ve teknik direktör olarak hizmet ederek hafızalardan silinmeyecek başarılar kazandıran efsanemiz Fatih Terim; 52 yıl önce bugün Galatasaray'a ilk imzasını attı, gerisini tarih yazdı. Yaşattığın sayısız mutluluk için teşekkürler İMPARATOR Fatih Terim" ifadelerini yazdı.

FATİH TERİM'DEN YANIT GECİKMEDİ

Galatasaray'ın kendisi için paylaşımına yanıt veren Fatih Terim, "Kağıtlara atılan imzalar, şekiller ve görevler değişir ama gönlünüze işlenenler ömrünüz olur. İlk günkü söz, bugün 52 yıllık bir miras. Kalbimin En Güzel Yerinde benimle, ömrüm ne kadarına daha yeterse…" ifadelerini kullandı.