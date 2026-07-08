Galatasaray MCT Technic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonu kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Birinci torbadan kura çekimine katılan Galatasaray MCT Technic, B Grubu'nda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg, Polonya ekibi Legia Warszawa ve Hırvatistan temsilcisi KK Cibona Zagreb ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi 2026/27 sezonunda normal sezon grup maçları 6 Ekim'de başlayacak. Takımımızın maç programı ise önümüzdeki günlerde FIBA tarafından açıklanacak.

Normal sezon gruplarını lider tamamlayan takımlar doğrudan Son 16 Turu'na yükselecek. Gruplarını ikinci ve üçüncü sırada tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeler sonucunda oynanacak play-in turunda son 16 bileti için mücadele edecek.