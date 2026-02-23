Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepkisi: 'Oyuncularıma hiçbir zaman 'Yere yat' demedim'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda oyuncularının tamamen istediklerini yaptığını aktaran Belözoğlu, "Konumumuz düşünüldüğünde 1 puan bizim adımıza çok değerli. Önümüzdeki haftalarda bunu göreceğiz. İlk yarıda tamamen oyuncularımın istediğim gibi oynadığını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk yarı beklediğimiz dışında çizgiye basan kenar oyuncuları tercihine rağmen onları istediğimiz taraflara yönlendirdik. İlk yarıdaki oyunu devam ettirmeliydik. İlk yarı oyun üstünlüğü bizdeydi. İkinci yarı kaliteli isimler var, kaliteye önlem almak çok zor. İyi savunduk, burada 1 puan almak çok değerli" dedi.

"FENERBAHÇE KALBİMDE BAŞKA YERDE"

Fenerbahçe'nin yorgun durumda olmasının kendilerine avantaj sağladığını aktaran Belözoğlu, "Genel anlamda memnunum. Bir puan bizim için çok değerli, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye ligde ve Nottingham Forest maçında başarılar diliyorum. Birçok duyguyu yoğun şekilde yaşayan bir sporcuydum. Fenerbahçe kulübünde bunları çok yaşadım. Fenerbahçe kalbimde her zaman farklı yerde. Bugün Kasımpaşa teknik direktörüyüm. Bir teknik adam olarak Fenerbahçe'den 1 puan almanın huzuru var içimde ama burada Fenerbahçe'ye karşı oynamak hayatımın sonuna kadar benim için zor olacak. İşimizi yapmak, ekmeğimize sahip çıkmak zorundayız" diye konuştu.

Fenerbahçe'yi Nottingham Forest maçında iyi analiz ettiklerini anlatan Belözoğlu, "Fenerbahçe sizi birinci bölgeye mahkum ettiğinde çok güçlü bir takım. Oradan ne kadar uzak tutarsanız bu sefer siz güçleniyorsunuz. Bu planı iyi uyguladık. Fenerbahçe uzun seneler sonra şampiyonluk yarışını net şekilde hissediyor" değerlendirmesinde bulundu.

"OYUNCULARIMA HİÇBİR ZAMAN 'YERE YAT' DEMEDİM"

Belözoğlu, "1 puanı hak ettik, Kadıköy'den puan çıkarmak gerçekten zor. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim" dedi.

Emre Belözoğlu, "Oyuncularıma hiçbir zaman 'Yere yat' demedim. Hiçbir zaman böyle bir teknik adam da olmadım. Maç 1-0 olunca da 3 tane Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Oyuncuların kendi içinde vermiş olduğu kararlar bunlar" diye konuştu.

"1 PUAN BİZİM ADIMIZA ÇOK DEĞERLİ"

