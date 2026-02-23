Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 22:56:00
Güncellenme:
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'ten Kasımpaşa açıklaması: 'Bu takıma yakışmayan bir durum'

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-1 biten Kasımpaşa maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek, ligde Kasımpaşa beraberliği sonrası konuştu.

Milli futbolcu, "Son 10 dakika iki farklı duygu yaşadık, üzücü bir duygu. İki maçta 10 kişi kalan takımdan gol yedik. 4 puan bıraktık. Bu takıma yakışmayan bir durum. Yakışmıyor... Bu seneki en iyi atmosferdi, taraftarlara galibiyet armağan etmek istiyorduk ama olmadı" dedi.

"DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AYAĞA KALKACAĞIZ"

İsmail Yüksek, "Bırakmayacağız, daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız ve devam edeceğiz. Bitmiş bir şey yok. Daha çok maç var. Bırakmayacağız, devam edeceğiz. Birbirimize güveniyoruz. Yapabileceğimize inanıyoruz. Daha iyi olacağız. Dediğin gibi üzücü bir durum bugün için abi" diye konuştu.

