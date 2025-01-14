Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü
Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.
Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.
Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.
? Hoş Geldin Emre Belözoğlu— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) January 14, 2025
Onvo Antalyasporumuz, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz.#OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/wV8TKXdw90
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Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.
Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.
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