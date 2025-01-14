Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü

Alex de Souza ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Emre Belözoğlu, Süper Lig'e döndü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:42

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da teknik direktör Alex de Souza ile yollar ayrıldı.

Brezilyalı teknik adamla yollarını ayıran Akdeniz ekibi, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirildiğini açıkladı.

Antalyaspor'un teknik direktör Emre Belözoğlu ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.


ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Son olarak Ankaragücü'nde görev yapan 44 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2024'te ayrıldı. Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçici teknik adamlık yaptıktan sonra 2021-23 yılları arasında Başakşehir'de görev yaptı.

Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı 18 maçta topladığı 21 puanla 13. sırada yer alıyor.


Etiketler: #emre belözoğlu #antalyaspor #Trendyol Süper Lig
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