Emre Belözoğlu transferi canlı yayında açıkladı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayında takımın 5. transferini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında transferi duyurdu. Belözoğlu, Ahmed Touba ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.
2020'de Club Brugge'den Waalwijk'e tranfer olan Cezayirli stoper, Hollanda ekibi ile geride kalan sezonda 29 maça çıktı.
Daha önce kadrosuna Lucas Biglia, Patryk Szysz, Alper Karaman ve Franciz Nzaba gibi isimleri katan Başakşehir, Touba ile birlikte yaz transfer dönemindeki 5. transferini yapmış olacak.
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