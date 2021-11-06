Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 4'te 4 yaptı
Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi. Emre Belözoğlu yönetimindeki turuncu-lacivertli takım son 4 maçını da kazandı.
Süper Lig'de alt sıralarda bulunan Yeni Malatyaspor, Yeni Malatya Stadı'nda ligin yükselişte olan ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaştı.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıyada konuk ekip etkili başladı. Turuncu-lacivertliler 3 dakikada 2 gol daha buldu.
Maçı 3-1 kazanan Medipol Başakşehir üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 18'e yükseltti. Emre Belözoğlu, Başakşehir ile çıktığı 4 maçı da kazandı.
Ligde 8. yenilgisini yaşayan Yeni Malatyaspor 12 puanda kaldı.
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