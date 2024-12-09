Emre Belözoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Hakemler büyük bir organizasyon içinde'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 23:16

Güncelleme: 09.12.2024 - 23:16

Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonla ilgili olarak Radyol Gol'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Hakemlerin futbol dünyasında bazı şeyleri değiştirmek için kasıtlı kararlar verdiğini iddia eden Emre Belözoğlu "Hakemlerin istediklerini bazı yerlerden indirmek üzere büyük bir organizasyon içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

"TFF'NİN AÇIKLAMASI DOĞRU"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından yaptığı açıklama hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Barış Alper’e yapılan faulden sonra TFF’nin hemen açıklama yapması ve ‘milli oyuncudur’ bilincinin olmasını doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe söz konusu olduğunda kamuoyunda farklı bir tutum olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğinizde yabancı bir futbolcu tekme attığında ne TFF açıklama yaptı ne de birilerinin bu konu hakkında birleştiğini gördüm. O benim özelimde değil, giydiğimiz formaya özeldi" açıklamasını yaptı.

"MANAJ'A TEPKİLER ABARTILDI"

Sivassporlu Rey Manaj'a yönelik tepkilere değinen Emre Belözoğlu, "Manaj için ‘Ülkeyi terk etsin’ tarzı düşünceleri abartı buluyorum" dedi.