Emre Belözoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz açıklaması: 'Hakemler büyük bir organizasyon içinde'
Teknik direktör Emre Belözoğlu, katıldığı bir radyo programında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, Sivasspor-Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyon hakkında konuştu.
Türk futbolunun önemli isimlerinden Emre Belözoğlu, Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasındaki pozisyonla ilgili olarak Radyol Gol'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Hakemlerin futbol dünyasında bazı şeyleri değiştirmek için kasıtlı kararlar verdiğini iddia eden Emre Belözoğlu "Hakemlerin istediklerini bazı yerlerden indirmek üzere büyük bir organizasyon içinde olduğunu düşünüyorum" dedi.
"TFF'NİN AÇIKLAMASI DOĞRU"
Türkiye Futbol Federasyonu'nun Barış Alper Yılmaz'ın sakatlanmasının ardından yaptığı açıklama hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Barış Alper’e yapılan faulden sonra TFF’nin hemen açıklama yapması ve ‘milli oyuncudur’ bilincinin olmasını doğru buluyorum" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe söz konusu olduğunda kamuoyunda farklı bir tutum olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğinizde yabancı bir futbolcu tekme attığında ne TFF açıklama yaptı ne de birilerinin bu konu hakkında birleştiğini gördüm. O benim özelimde değil, giydiğimiz formaya özeldi" açıklamasını yaptı.
"MANAJ'A TEPKİLER ABARTILDI"
Sivassporlu Rey Manaj'a yönelik tepkilere değinen Emre Belözoğlu, "Manaj için ‘Ülkeyi terk etsin’ tarzı düşünceleri abartı buluyorum" dedi.
Spor Haberleri
- Emre Belözoğlu'ndan Barış Alper açıklaması!
- Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı açıklaması!
- Galatasaray kendi evinde galip!
- Amedspor 3 puanı 2 golle aldı!
- Gaziantep FK kendi evinde seriye bağladı!
- Ümraniyespor'un 4 maçlık hasreti sona erdi!
- Ancelotti'den Arda'nın geleceğine dair yanıt!
- Okan Buruk'tan Jose Mourinho açıklaması!
- İtalyan oyuncudan kötü haber!
- Beşiktaş'ta ikinci aday belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 15 yıllık birikimini yarım saatte kaybetti
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- Askeri helikopter düştü: 6 asker şehit!
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- 'Yüzde 90 oy alsanız ne olur?'
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Putin-Esad bir araya gelecek mi?
- İnci İnci intihalde birinci
- 'Devlet Memurları Kanunu' değişiyor
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu