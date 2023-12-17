Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması: 'Benim için büyük bir onurdur'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Faruk Koca hakkında açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:41
Emre Belözoğlu'ndan Faruk Koca açıklaması: 'Benim için büyük bir onurdur'
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kulübün yeni başkanı İsmail Mert Fırat ile taraftarlara açıklama yaptı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONURDUR'

Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasıyla ilgili konuşan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı;

"Aranızdaki en taze, en genç Ankaragüçlü benim. Bu Ankaragücü ailesinin bir parçası olduğum için şeref duyuyorum. Başkan Faruk Koca ile kader birliği yapmak benim için çok büyük bir onurdur. Bu süreç hiçbirimiz için kolay olmayacak. Sonuna kadar bir olursak emin olun daha da güçlenip çıkabiliriz. Birlik olmalıyız. Zaman birlikte olma zamanı. Başkanımıza ve oyuncularımıza sahip çıkacağız."


Faruk Koca emre belözoğlu MKE Ankaragücü

İlgili Haberler

AKP'li milletvekillerinden MKE Ankaragücü'ne 'destek' ziyareti

AKP'li milletvekillerinden MKE Ankaragücü'ne 'destek' ziyareti
PFDK cezaları açıkladı: Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!

PFDK cezaları açıkladı: Faruk Koca ve Ankaragücü'nün cezası belli oldu!
Ankaragücü'nden PFDK açıklaması: 'Adı geçen şahıslar personelimiz değil'

Ankaragücü'nden PFDK açıklaması: 'Adı geçen şahıslar personelimiz değil'

En Çok Okunan Haberler