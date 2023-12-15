AKP'li milletvekillerinden MKE Ankaragücü'ne 'destek' ziyareti

Yayınlanma: 15.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 15.12.2023 - 15:03

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının bitiminde MKE Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca’nın maçın hakemi Halil Umut Meler’e saldırmasının ardından AKP milletvekilleri, Ankaragücü Kulübü’nü ziyaret etti.

BASINA KAPALI GÖRÜŞME

MKE Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette, AKP Ankara Milletvekilleri Fuat Oktay, Jülide Sarıeroğlu, Kurtcan Çelebi, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Fethan Baykoç, Asuman Erdoğan, MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Görüşmenin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arzu edilmeyen ve Türk kamuoyunu üzen bir olayın yaşandığını belirten Oktay, "Biz Ankara milletvekilleri olarak diğer tarafta da spor camiasının aynı zamanda zarar görmemesi, Ankaragücü futbol takımımızın, şehrimizin zarar görmemesi adına Ankaragücü yönetimine geçmiş olsun demek için buradayız. AK Parti milletvekilleri olarak şehrin birlik beraberlik dayanışmasına katkı vermek üzere buradayız. Olayın kendisinin sıkıntılı olduğu doğru, bununla alakalı zaten gerekli tüm açıklamalar yapılmıştır. Olayın hukuki süreci devam ediyor, olayın idari boyutu devam ediyor. Dün gerekli açıklamalar da yapıldı zaten. Futbol Federasyonu ile ilgili birimleri tarafından, disiplin kurulları tarafından içerdeki yaptığımız değerlendirmede de yine Ankaragücü yönetimimizin bununla ilgili bazı endişelerin olduğunu görüyoruz, bazı itirazların olduğunu görüyoruz. Bu süreci de biz yakinen takip edeceğiz" dedi.

"TEK BİR OLAYIN ÜZERİNDEN LİNÇ KAMPANYASI..."

Yeşil sahalarda şiddetin önlenmesi ile alakalı gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulayan Oktay, şöyle konuştu:

"Futbolun tüm paydaşları olarak, spor kulüplerimiz kulüpler birliği başta olmak üzere, Türkiye Futbol Federasyonu yine başta olmak üzere, hakemleriyle, medyasıyla, yine spor adamlarıyla, antrenörleriyle, hocalarıyla, futbolcularıyla bunun üstesinden birlikte gelebileceğimizi düşünüyorum. Sadece tek bir olayın üzerinden tek bir kulübün üzerine gidilmesi ve bunun linç kampanyasına dönüştürülmesi aslında yine spor camiamıza zarar verebilecek bir yaklaşım tarzı. Cumhuriyetin de yapı taşlarından olan bir kulübü linç kampanyasına tabi tutmamak, bunu yaşatmak gerektiğini, her kulübümüzü yaşatmamız gerektiği gibi Ankaragücü'nü de buradan Ankara’yla şehri ile bütünleşmiş bir kulüp olarak buradan zarar görmeden çıkmasını sağlamak gerekiyor. Biz AK Parti milletvekilleri olarak siyasi boyutta da yanlarında olduğumuzu, spor camiasının yanında olduğumuzu, sporda şiddetin ve şiddetin bütün her şeyiyle bertaraf edilmesi gerektiğini ifade ettik. Elimizden geldiği kadar da, sonuna kadar da gerek Ankaragücü'nün gerek spor camiasının gerekse tüm kulüplerimizin yanında olacağımızı, bizim üzerimize düşen bir şey varsa da sonuna kadar yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

Oktay'ın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat, da yaşanan süreçle ilgili yasal haklarını kullanacaklarını belirterek, Oktay ve heyetine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.