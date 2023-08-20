Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması

Süper Lig'in ikinci hafta maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ligin 3. haftasında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Belözoğlu, "Fenerbahçe çok büyük bir takım. Bildiğim kadarıyla 41 tane oyuncuları var. Ödediklerini maaşı düşündüğünüzde, 100 milyon euro'lara yakın maaş ödüyorlar oyuncularına. Bizi zor bir maç bekliyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 22:26
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı açıklaması
Abone Ol google-news

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ligde 2-0 kaybettikleri Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Belözoğlu, bu sene kulüp olarak işlerinin zor olduğunu ancak oyuncularla birlikte ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Genç teknik direktör, gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçının hatırlatılması üzerine, "Benim planlarımda değişiklik yok, olamaz da. Çok inandığım, akıl yorduğum bir iş futbol. Karşımızdaki rakipler çok fazlasıyla arayı açmış durumda. Artık bütçesel anlamda da diğer rakiplerini fazlasıyla aşağıya almış durumda. Fenerbahçe çok büyük bir takım. Bildiğim kadarıyla 41 tane oyuncuları var. Ödediklerini maaşı düşündüğünüzde, 100 milyon Euro'lara yakın maaş ödüyorlar oyuncularına. Bizi zor bir maç bekliyor. Ama biz orada elimizden gelen her şeyi yapmaya ve kazanmaya gideceğiz. Yapabilir miyiz, yapamayız onu göreceğiz ama bunun için çalışacağız. İnandığım plan bu şekilde" sözlerini sarf etti.


emre belözoğlu Başakşehir fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin rakibi Twente, 2'de 2 yaptı

Fenerbahçe'nin rakibi Twente, 2'de 2 yaptı
Fenerbahçe'nin yeni transferinden Beşiktaş itirafı: 'Bir ilgisi olmuştu'

Fenerbahçe'nin yeni transferinden Beşiktaş itirafı: 'Bir ilgisi olmuştu'
Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

En Çok Okunan Haberler