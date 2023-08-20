Fenerbahçe'nin rakibi Twente, 2'de 2 yaptı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Twente, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı PEC Zwolle'yi 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Twente, Eredivisie'nin 2. haftasında PEC Zwolle'yi ağırladı.
De Grolsch Veste'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.
Sarı-lacivertlilerin rakibi Twente'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michal Sadilek, 76. dakikada Sem Steijn ve 90+4. dakikada Jasper Schendelaar (kendi kalesine) kaydetti.
LİGDE ZİRVEYE YERLEŞTİ
PEC Zwolle'nin tek golünü ise 33. dakikada penaltıdan Ferdy Druijf kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 2'de 2 yapan Twente, 6 puanla ligde 1. sıraya yükseldi. 2 haftadır puan alamayan Zwolle ise ligde 15. sırada yer aldı.
Gelecek hafta Twente, deplasmanda Volendam ile karşılaşacak. PEC Zwolle ise evinde Utrecht'i konuk edecek.
İLK MAÇ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'n play-off turundaki ilk maçında Hollanda temsilcisi Twente ile 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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