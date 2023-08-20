Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılacağı Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda 9 oyuncu yer almadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 16:15
Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
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Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi.

 


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