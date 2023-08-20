Fenerbahçe, Samsunspor maçı kamp kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de karşılacağı Samsunspor maçının kadrosunu açıkladı. Kadroda 9 oyuncu yer almadı.
Fenerbahçe, Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı.
Sarı-lacivertlilerde; Miha Zajc, Rodrigo Becao, Luan Peres, Samet Akaydın, Gustavo Henrique, Osayi Samuel, Miguel Crespo, Emre Mor ve Serdar Dursun kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Fred ve Cengiz Ünder kafileye dahil edildi.
?? Y. Samsunspor maçı kamp kadromuz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 20, 2023
#SAMvFB pic.twitter.com/IaPYx0KCLA
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