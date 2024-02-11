Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının ardından gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına dair açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 20:04
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray açıklaması
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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtaki hakem yönetimini eleştiren Belözoğlu, "Türk hakemleri için üzgünüm. Çok kötü bir pozisyonda kendilerini yine sıkıntıya soktular. Bu görülmediğinde, başka şeylerin aranması gereken bir pozisyondu. Çok da detaylı girmeyeyim. Hakemler adına çok üzgünüm. Ankaragücü güçlü bir camia. Ankaragücü ya da herhangi bir futbol kulübünü bir hadise üzerinden değerlendirme yapmaya devam etmenin bir anlamı yok. Ama bugünkü pozisyonun hiçbir açıklaması yok. Hakem adına çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI

Gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı hakkında konuşan Belözoğlu, "Bizim bir oyun anlayışımız var, rakip kim olursa olsun uygulamaya çalışıyoruz. Buraya geldiğimiz günden beri bir şablon oturtmaya çalışıyoruz. Karşıızda ligin en iyi 2 takımından biri olacak. Kendi sahamızda olacak. Taraftarımızın desteğini sokakta bile hissediyorum. Biz puanlar kazanmak için Galatasaray'a karşı oynayacağız. Bize karşı oynamak hiçbir takım için kolay değil. Bugün de en az puan alacak kadar oynadık. Taraftarımız inşallah mutlu edeceğiz" sözlerini sarf etti.


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