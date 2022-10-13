Emre Belözoğlu'ndan RFS karşısında 4 değişiklik!

13 Ekim 2022 Perşembe, 20:16

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, ve Bertrand Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhmamed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Traore, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye ve Lima yer aldı.

KARŞILAŞMAYI 20 LETONYALI TARAFTAR İZLEDİ

Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanan karşılaşmada Letonyalı az sayıda taraftar da tribünde yer aldı.

Yirmi RFS taraftarı deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.