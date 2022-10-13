Emre Belözoğlu'ndan RFS karşısında 4 değişiklik!
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında RFS'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, rakipleriyle deplasmanda oynadıkları bir önceki maça göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
Emre Belözoğlu, karşılaşmada Muhammed Şengezer, Youssouf Ndayishimiye, Lucas Lima, ve Bertrand Traore'nin yerine Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan ve Lucas Biglia'ya ilk 11'de şans verdi.
Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhmamed Şengezer, Deniz Dilmen, Leo Duarte, Traore, Münir, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ömer Ali Şahiner, Ndayishimiye ve Lima yer aldı.
KARŞILAŞMAYI 20 LETONYALI TARAFTAR İZLEDİ
Medipol Başakşehir ile RFS arasında oynanan karşılaşmada Letonyalı az sayıda taraftar da tribünde yer aldı.
Yirmi RFS taraftarı deplasmanda oynadıkları mücadelede takımlarını destekledi.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- Öğrencilere dağıttılar: 'Seks için zile bas'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’
- Nisa Mihriban bebekten kahreden haber