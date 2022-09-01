Emre Belözoğlu'ndan UEFA cezası sonrası sert sözler: 'Algı oluşturmayın'

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:41

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Emre Belözoğlu'na 'Shadow coaching' (Gölge Antrenörlük) yaptığı gerekçesiyle ceza verdi. Belözoğlu, UEFA'nın kendisi için verdiği ceza sonrası TRT Spor'a konuştu.

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada, "Netanya maçından sonra UEFA'nın yazısı oldu. A Lisansımın olduğunu, yani birinci teknik adam gibi davrandığım için ceza aldım. Yardımcı hocalığa devam etmem yönünde bir cezaydı. Dört gün önceki maçta da kulübedeydim. Kulübede değilmişim gibi algı oluşturuluyor" dedi.

TRT SPOR'U ELEŞTİRDİ

TRT Spor sunucularını eleştiren genç çalıştırıcı, "Sizler de güzel konuşuyorsunuz. Avrupa'da devam eden takımın hocası yokmuş gibi konuşuluyor. Cem abi çok güzel anlatıyor. Benimle şahsi derdi olduğunu biliyorum. Benim sesimi kesmeyin, önce ben konuşacağım. Benim kimseyle şahsi problemim yok" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın da bu sistemde çalıştığını söyleyen Belözoğlu, "Serkan Bey siz de 'Pro lisansı olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz. Okan Buruk, Sergen Yalçın... Herkese bu haklar tanındı. Biz de bu yoldan geçeceğiz. Kibirli, 'Her şeyi yaparız' diyen insanlar değiliz" şeklinde konuştu.

Cezanın 4 hafta önce geldiğini söyleyen genç teknik direktör, "Bu ülkede yalan olanın yalan olduğunu ispat etmek ile ömrüm geçti. Bu ceza güncel değil, daha önceden aldım. Artık kulübeye giremeyeceğim algısı yapılıyor. Dört hafta önce geldi bu ceza. Üstüne 4 maçta ben kulübedeydim" sözlerini kullandı.

CEM DİZDAR'A SİTEM

Emre Belözoğlu ayrıca, "Cem Dizdar ağabey, senin benimle derdin var. Futbolculuk dönemimden beri derdin var" ifadelerini kullandı.

Yorumcu Cem Dizdar ise, "Ne derdim olabilir? Çağdaş Atan, Ömer Erdoğan... Hepsinden bahsettim. Ayrıca genç teknik adamları destekleme zorunluluğum var mı?" dedi.