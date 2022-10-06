Emre Belözoğlu’nun Ümit Özat’a açtığı tazminat davası sonuçlandı
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'a karşı açtığı tazminat davasının kararı açıklandı.
Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü ve futbolcusu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ iddialarında bulunmuştu. Ümit Özat’ın bu iddialarının ardından Belözoğlu’nun avukatı Mahir Işıkay, Beykoz Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Özat’a 5 kuruşluk manevi tazminat davası açmıştı.demde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Ümit Özat’ın sosyal medyadan Belözoğlu’na yönelik, “lağım faresi” dediği bu şekilde de onur ve şerefine saldırdığı belirtilmişti.
Milliyet'in haberine göre, Beykoz 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tazminat davasının 3. duruşmasında karar verildi. Mahkeme, Ümit Özat’ın Emre Belözoğlu’na 5 kuruş manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
“LAĞIM FARESİ” İFADESİNE SUÇ DUYURUSU
Mahkemeye sunulan dilekçede, Emre Belözoğlu’nun kariyerinin başarılarla dolu olduğunu ancak Ümit Özat’ın hiçbir zaman istediği başarıyı elde edemediğini, görev aldığı her kulüpten sorunlu olarak ayrıldığını iddia edilmişti.
Açılan dava dilekçesinde Ümit Özat’ın diğer futbolcu ve teknik direktörler hakkında asılsız iddia ve dedikodularla gündemde kalmaya çalıştığı ifadeleri yer almıştı. Ayrıca Ümit Özat’ın sosyal medyadan Belözoğlu’na yönelik, “lağım faresi” dediği, bu şekilde de onur ve şerefine saldırdığı belirtilmişti.
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