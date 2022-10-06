Trabzonspor'un ilk yabancı teknik direktörü Sundermann kimdir? Jürgen Sundermann kaç yaşında hayatını kaybetti?
Trabzonspor Kulübü, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı yayımladı. Jürgen Sundermann kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?
Jürgen Sundermann 25 Ocak 1940 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatına 1958 yılında başlayan Sundermann futbolculuk kariyerini 1976 yılında sonlandırdı.
JÜRGEN SUNDERMANN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
1976-1979 VfB Stuttgart
1979-1980 Grasshoppers
1980-1982 VfB Stuttgart
1982-1983 Stuttgarter Kickers
1983 Schalke 04
1983-1985 Strasbourg
1985-1986 Trabzonspor
1986-1988 Hertha BSC
1989 Malatyaspor
1989-1990 SpVgg Unterhaching
1991-1993 VfB Leipzig
1993-1994 SV Waldhof Mannheim
1994- VfB Leipzig
1994-1995 Sparta Prag
1995 VfB Stuttgart
JÜRGEN SUNDERMANN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1985-1986 yılları arasında kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstlenen 82 yaşındaki Jürgen Sundermann'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.
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