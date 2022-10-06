Trabzonspor'un ilk yabancı teknik direktörü Sundermann kimdir? Jürgen Sundermann kaç yaşında hayatını kaybetti?

Trabzonspor Kulübü, Alman teknik direktör Jürgen Sundermann için başsağlığı mesajı yayımladı. Jürgen Sundermann kimdir, kaç yaşında hayatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
06 Ekim 2022 Perşembe, 09:56
Trabzonspor'un ilk yabancı teknik direktörü Sundermann kimdir? Jürgen Sundermann kaç yaşında hayatını kaybetti?
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Jürgen Sundermann 25 Ocak 1940 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol hayatına 1958 yılında başlayan Sundermann futbolculuk kariyerini 1976 yılında sonlandırdı.

JÜRGEN SUNDERMANN HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

1976-1979 VfB Stuttgart

1979-1980 Grasshoppers

1980-1982 VfB Stuttgart

1982-1983 Stuttgarter Kickers

1983         Schalke 04

1983-1985 Strasbourg

1985-1986 Trabzonspor

1986-1988 Hertha BSC

1989         Malatyaspor

1989-1990 SpVgg Unterhaching

1991-1993 VfB Leipzig

1993-1994 SV Waldhof Mannheim

1994-         VfB Leipzig

1994-1995   Sparta Prag

1995 VfB Stuttgart


JÜRGEN SUNDERMANN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1985-1986 yılları arasında kulübümüzün teknik direktörlüğü görevini üstlenen 82 yaşındaki Jürgen Sundermann'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadesine yer verildi.



Jürgen Sundermann trabzonspor Teknik Direktör

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